L’allarme di Seul | La Corea del Nord dispone di 2 mila chili di uranio altamente arricchito

Il ministro sudcoreano dell’Unificazione, Chung Dong-young, ha diffuso stime secondo cui la Corea del Nord disporrebbe di circa 2 mila chili di uranio altamente arricchito, frutto di un rafforzamento «drastico» delle capacità nucleari. Chung ha spiegato che «le agenzie di intelligence stimano che le scorte di uranio altamente arricchito della Corea del Nord, puro oltre il 90 per cento, raggiungano i 2 mila chili». Secondo il ministro, una quantità simile permetterebbe la costruzione di un numero considerevole di ordigni. Ha inoltre sottolineato che «è urgente uno stop. Anche in questo preciso momento, le centrifughe per l’uranio in quattro aree del Nord sono in funzione per accumulare materiale nucleare». 🔗 Leggi su Lettera43.it

