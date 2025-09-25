L’allarme di Seul | La Corea del Nord dispone di 2 mila chili di uranio altamente arricchito
Il ministro sudcoreano dell’Unificazione, Chung Dong-young, ha diffuso stime secondo cui la Corea del Nord disporrebbe di circa 2 mila chili di uranio altamente arricchito, frutto di un rafforzamento «drastico» delle capacità nucleari. Chung ha spiegato che «le agenzie di intelligence stimano che le scorte di uranio altamente arricchito della Corea del Nord, puro oltre il 90 per cento, raggiungano i 2 mila chili». Secondo il ministro, una quantità simile permetterebbe la costruzione di un numero considerevole di ordigni. Ha inoltre sottolineato che «è urgente uno stop. Anche in questo preciso momento, le centrifughe per l’uranio in quattro aree del Nord sono in funzione per accumulare materiale nucleare». 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: allarme - seul
Risultati da allarme rosso per Rai2! Prosegue male il progetto di riportare i cartoni animati nella fascia oraria del primo mattino. L'oretta fra sketch e cartoon di On Ari ha raccolto solo lo 0.4% pari a 17mila spettatori, ieri 17 settembre 2025. - facebook.com Vai su Facebook
Nordcorea: Seul, 'Pyongyang ha fino a 2 t di uranio altamente arricchito' - La Corea del Nord potrebbe possedere fino a due tonnellate di uranio altamente arricchito. Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it
Seul: "Pyongyang ha 2.000 kg di uranio altamente arricchito" - young, diffusa pubblicamente durante una conferenza stampa, basata sui dati pubblici forniti da una serie di esperti La Corea ... Lo riporta tg24.sky.it