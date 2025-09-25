L' allarme di chi ha comprato nei palazzi delle inchieste | A Milano 40mila abitazioni potenzialmente coinvolte

A Milano ci sarebbero oltre 1.200 edifici e circa 40mila abitazioni potenzialmente a rischio abuso edilizio. A lanciare l’allarme è il Comitato famiglie sospese, che riunisce gli acquirenti di immobili sequestrati, bloccati o di cantieri mai partiti a causa dell’inchiesta sull’urbanistica. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

