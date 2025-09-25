L’aiuto per le donne vittime di violenza

PISTOIA Una maglietta, della biancheria, un dentifricio, una spazzola, dello shampoo, uno spazzolino da denti. E durante i mesi invernali anche una felpa e dei pantaloni caldi. Sono il contenuto dei kit destinati al Codice Rosa che il Lions International Distretto 108La Toscana ha donato all’ospedale San Jacopo. Oltre al trauma, le vittime di violenza si trovano spesso a vivere la situazione degradante di rimanere senza indumenti, poiché quelli che hanno addosso vengono sequestrati per le indagini. L’accoglienza per le vittime diventa quindi passaggio fondamentale del percorso di cura, come spiegato dalla direttrice Lucilla di Renzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’aiuto per le donne vittime di violenza

