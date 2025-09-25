L’AIA STA AIUTANDO IL NAPOLI: in Lega Calcio scoppia la bomba È De Laurentiis league"> Accuse pesanti nei riguardi dell’AIA: il Napoli è palesemente aiutato. Si tratta della De Laurentiis league. Il tema arbitrale continua a scuotere la Serie A, ma questa volta le accuse assumono toni esplosivi. L’AIA viene messa sotto accusa con il sospetto di decisioni sistematiche favorevoli al Napoli. Dopo gli episodi di Verona e Napoli, in molti gridano al “disegno”. Ma quello che trapela dai corridoi della Lega è ancora più inquietante. I vertici del calcio italiano si trovano ora a fronteggiare una tempesta mediatica senza precedenti. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - L’AIA STA AIUTANDO IL NAPOLI: in Lega Calcio scoppia la bomba | È De Laurentiis league