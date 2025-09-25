Lagalla ricorda Cesare Terranova e Lenin Mancuso | Hanno sacrificato la propria esistenza per la giustizia

25 set 2025

“Nel giorno dell’anniversario del vile attentato mafioso in cui persero la vita il giudice Cesare Terranova e il maresciallo Lenin Mancuso, la Città di Palermo si stringe nel ricordo di due uomini dello Stato che hanno sacrificato la propria esistenza per la giustizia, la verità e la libertà”. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

