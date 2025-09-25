L’Africa nel mirino di Tonitto 1939

Dal 4 all’8 ottobre Tonitto 1939 sarà protagonista di Anuga 2025, il più importante appuntamento internazionale per il settore Food & Beverage di scena a Colonia in Germania, che rappresenta un’occasione unica di incontro tra culture e tradizioni culinarie. L’azienda, leader in Italia per sorbetti e gelati senza zuccheri aggiunti, sta registrando un’espansione significativa proprio sui mercati esteri: l’ export della storica realtà ligure, presente in oltre 40 Paesi, rappresenta oggi oltre il 40% del fatturato. In particolare i primi mesi del 2025 stanno facendo registrare una crescita a doppia cifra e il numero di clienti, negli ultimi 5 anni, è più che raddoppiato, un risultato che sottolinea l’efficacia della politica di internazionalizzazione dell’azienda. 🔗 Leggi su Newsagent.it

