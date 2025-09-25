L’aereo di Netanyahu ha sorvolato il sud Italia nelle scorse ore A luglio percorse la Puglia Il primo ministro israeliano è gravato da mandato di arresto della Corte penale internazionale
Il primo ministro israeliano è in queste ore a New York per l’assemblea Onu. Per arrivarci (immagine diffusa da Ultimora.net) l’aereo presidenziale israeliano partito da Tel Aviv ha incluso nella sua rotta lo spazio aereo greco e quello italiano. In particolare ha sorvolato la Calabria e la Sardegna. La cosa, in queste ore, provoca polemiche considerato il ruolo di Netanyahu e considerata la richiesta d’arresto nei suoi confronti da parte della Corte penale internazionale per crimini di guerra. La parte bassa della mappa riporta la traccia del ritorno dagli Usa (ricevuto da Trump) ad Israele dell’aereo governativo con a bordo Netanyahu il 7 luglio scorso. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
In questa notizia si parla di: aereo - netanyahu
L’aereo di Netanyahu, diretto a New York, ha evitato lo spazio aereo francese mentre ha sorvolato lo spazio aereo italiano e greco. La corte penale internazionale aveva emanato nei suoi confronti un mandato di arresto. @ultimoranet - X Vai su X
Adesso è ufficiale. Israele ha assassinato due giorni fa il Primo Ministro dello Yemen Ahmed al-Rahaw e l'intero governo con un attacco aereo a Sana'a. Avete sentito questa notizia in TV? Se qualcuno avesse fatto lo stesso a netanyahu e ai suoi compari, sar - facebook.com Vai su Facebook
L'aereo di Netanyahu vola negli Stati Uniti evitando lo spazio aereo europeo - L'aereo governativo "Wings of Zion", utilizzato dal primo ministro Benjamin Netanyahu per i voli ufficiali, ha modificato per la prima volta la sua rotta abituale verso gli Stati Uniti, evitando di so ... Si legge su ansa.it