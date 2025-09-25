L’aereo con a bordo Netanyahu ha sorvolato il sud Italia nelle scorse ore A luglio percorse la Puglia Il primo ministro israeliano è gravato da mandato di arresto della Corte penale internazionale
Il primo ministro israeliano è in queste ore a New York per l’assemblea Onu. Per arrivarci (immagine diffusa da Ultimora.net) l’aereo presidenziale israeliano partito da Tel Aviv ha incluso nella sua rotta lo spazio aereo greco e quello italiano. In particolare ha sorvolato la Calabria e la Sardegna. La cosa, in queste ore, provoca polemiche considerato il ruolo di Netanyahu e considerata la richiesta d’arresto nei suoi confronti da parte della Corte penale internazionale per crimini di guerra. La parte bassa della mappa riporta la traccia del ritorno dagli Usa (ricevuto da Trump) ad Israele dell’aereo governativo con a bordo Netanyahu il 7 luglio scorso. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
