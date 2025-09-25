Ladri acrobati in azione a Montesilvano svaligiati tre appartamenti

Tre appartamenti svaligiati in sequenza, passando da un balcone all’altro fino al terzo piano di un condominio. È quanto sarebbe accaduto a Montesilvano, in via Di Blasio, nella serata di mercoledì 24 settembre.Secondo le prime informazioni, i ladri acrobati avrebbero approfittato dell’assenza. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

