Ladra seriale presa dalla polizia | inizia a rubare da minorenne deve scontare 17 anni
Ha iniziato a rubare da quando era ancora minorenne, per oltre un decennio ha collezionato reati e condanne riuscendo a sottrarsi, fino ad oggi, alla giustizia. Una giovane di 25 anni è stata infatti arresta dalla polizia ad Anzio e ora è finita in carcere.I furti sono stati commessi a Roma a. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
In questa notizia si parla di: ladra - seriale
Ladra seriale agli arresti domiciliari evade dall'abitazione per trascorrere la notte fuori: 40enne in carcere
Estradata a Como ladra seriale ricercata da anni: dovrà scontare oltre 17 anni di carcere
Ladra seriale agli arresti domiciliari, evade dall'abitazione per trascorrere la notte fuori: 40enne in carcere
Per oltre un decennio era riuscita a sfuggire alla giustizia, accumulando condanne e procedimenti a suo carico per una lunga serie di furti. La latitanza della ladra seriale si è conclusa in queste ore grazie all’intervento degli agenti della Polizia di Stato del Co - facebook.com Vai su Facebook
Ladra seriale arrestata a Roma: dovrà scontare oltre 17 anni di carcere - https://ilmetropolitano.it/2025/09/24/ladra-seriale-arrestata-a-roma-dovra-scontare-oltre-17-anni-di-carcere/… #ilmetropolitano - X Vai su X
Polizia arresta “ladra seriale”: dovrà scontare oltre 17 anni di carcere. Fermata dalla Polizia del Commissariato Anzio Nettuno - Nettuno ha però messo fine alla sua latitanza, assicurandola finalmente alla giustizia ... Secondo castellinotizie.it
Roma, arrestata «ladra seriale»: aveva accumulato reati e condanne, sconterà 17 anni di carcere - Portata presso il carcere di Rebibbia, la donna aveva iniziato a delinquere ancora minorenne nel 2013, con una serie di furti ... Si legge su roma.corriere.it