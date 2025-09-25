L’accordo tra Indonesia e Ue traccia la traiettoria per quello con l’India

L’intesa di libero scambio siglata tra Unione europea e Indonesia non è soltanto un passo avanti per lo sviluppo di una rotta commerciale destinata a diventare prioritaria nei prossimi anni, ma un tassello geopolitico che può anche come anticipare la traiettoria delle nuove relazioni con l’India. A Bruxelles la coincidenza non sfugge: mentre si celebra la conclusione del Comprehensive Economic Partnership Agreement (Cepa) con Giacarta, la Commissione europea lancia una nuova agenda strategica con Nuova Delhi, con l’obiettivo dichiarato di finalizzare un Free Trade Agreement (Fta) entro il 2025. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - L’accordo tra Indonesia e Ue traccia la traiettoria per quello con l’India

