Un percorso che fonde teatro e tradizione, attraverso la bellezza della parola. Questa è l’idea di base della neonata Accademia Poetica di Nevio Spadoni, un progetto voluto da Il Circolo degli Scrittori di Ravenna grazie alla disponibilità dell’autore di diverse raccolte e monologhi teatrali, vincitore di numerosi premi. "Pensiamo che la poesia sia un’attitudine – spiega Deda Fiorini de Il Circolo degli Scrittori –, un modo di essere che ingentilisce l’animo. È qualcosa di rivoluzionario, che apre nuovi orizzonti. Per questo vorremmo un luogo magico, tipo il Ridotto del teatro Rasi, non solo per mettere in scena spettacoli ma anche per consentire ai nostri allievi di allenare le proprie capacità artistiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’Accademia Poetica: "I versi, gioia e sofferenza"