La necessità del divorzio di georgie e mandy in prima stagione di matrimonio 2 jumptheshark.it
“Una notte ho fatto sesso infuocato con tuo marito”: donna rovina il matrimonio a una sua cara amica ilfattoquotidiano.it
Mps-Mediobanca, eredi Del Vecchio primi soci (20,9%), seguono Caltagirone (12,2%), il MEF (5%) e Banco BPM ... ilgiornaleditalia.it
Crisi e instabilità: la Bce avverte, serve una scorta di banconote per le emergenze iltempo.it
“Non seguiamo le mode”, Firenze e i giocattoli che sfidano il tempo: l’anniversario di Parpignol lanazione.it
Volley, Leon verso Italia-Polonia: "Azzurri in semifinale? Non una sorpresa" video.gazzetta.it
Juve, domani il CdA per il bilancio: si attendono novità sulla dirigenza. Il club ufficializza le date chiave della stagione finanziaria
di Redazione JuventusNews24Juve, domani il CdA per il bilancio: tutto quello che c’è da sapere in vi... ► juventusnews24.com
Avatar: Fuoco e Cenere, nel nuovo trailer italiano annuncia una minaccia senza precedenti per Pandora
Le nuove immagini del prossimo capitolo del mastodontico franchise creato da James Cameron pronto a ... ► movieplayer.it
Ascolti TV 25 Settembre 2025: i dati Auditel della prima serata
Ascolti TV 25 Settembre 2025 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata ... ► atomheartmagazine.co
Firenze, picchiato ex sindaco di Impruneta: aggressore subito libero
Firenze, 25 settembre 2025 – “Esco con amici per un aperitivo in pieno centro, via Martelli. Mentre ... ► imolaoggi.it
Sgomberata l'area cani occupata abusivamente dai disperati a Torino Barriera di Milano, chiusi i buchi nelle reti e demolite le baracche
A partire dall'alba di oggi, giovedì 25 settembre 2025, è scattato lo sgombero della zona dell'are... ► torinotoday.it
La ricetta della felicità: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata
La ricetta della felicità: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata Questa sera, giovedì... ► tpi.it
Consiglio regionale, lunghe liste di attesa anche per le residenze per anziani: i dati e il nodo delle convenzioni
Non ci sono solo le liste di attesa per i servizi e visite nella sanità pubblica, ma c'è anche una... ► perugiatoday.it
“Giga factory e sistemi best: siano coinvolte aziende e maestranze locali”
Riceviamo e pubblichiamo un intervento di Alessio Carbonella, consigliere comunale del Pd di Brind... ► brindisireport.it
Crosetto: su Flotilla occorre fare ragionamenti di buonsenso
Milano, 25 set. (askanews) - "Sto parlando con tutte le persone che hanno conoscenze a bordo e posso... ► quotidiano.net
Prato: si finge carabiniere e chiede 12mila euro ad un'anziana, giovane di 19 anni in manette
Sì è finto con altri complici un maresciallo dei carabinieri, telefonando ad un'anziana di 85 anni... ► firenzetoday.it
Concerto a San Giorgio di Nogaro per i 40 anni della Misericordia della Bassa Friulana
La Nuova Banda Comunale di San Giorgio di Nogaro terrà un concerto speciale per celebrare i 40 ann... ► udinetoday.it
Il prezzo di questo robot aspirapolvere vi sembrerà incredibile: 79,99 euro
I robot aspirapolvere sono entrati nelle nostre case, con modelli dai prezzi più disparati: da poch... ► lanazione.it
Jake La Furia porta a X Factor il suo primo amore: il Rolex Explorer II
Ci avete fatto caso? Mentre a X Factor volano giudizi e note alte, Jake La Furia se ne rimane comod... ► gqitalia.it
Un compagno le versa "per scherzo" candeggina nella borraccia: studentessa finisce in ospedale ad Avola
Una studentessa di Avola, nel Siracusano, è finita in ospedale dopo aver ingerito della candeggina, ... ► gazzettadelsud.it
Ricostruzione post alluvione: è online "Indica", la piattaforma a disposizione di privati cittadini e imprese
Uno strumento utile per snellire e semplificare il processo di richiesta di rimborsi per chi è sta... ► riminitoday.it
Netanyahu vola a New York, percorso più lungo per evitare Spagna e Francia
(Adnkronos) – Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha scelto una rotta insolita per volare da T... ► ildifforme.it
Ricci occupa le tv ma si lagna via chat: «Temo non basti, attaccate Acquaroli»
Il candidato dem vede la sconfitta nelle Marche e ordina ai suoi di scagliarsi contro il rivale. Il... ► laverita.info
Baseball, l’Italia torna tra le magnifiche 4 degli Europei! Germania battuta: Quattrini e Bassani super sul monte
L’Italia raggiunge la semifinale degli Europei di baseball 2025. Battuta con il minimo scarto, 1-0,... ► oasport.it
Latina, la Giunta dà l’ok all’impianto sportivo Borgo Grappa
Latina, 25 settembre 2025 – Con delibera di Giunta, su proposta dell’assessore allo Sport Andrea Ch... ► ilfaroonline.it
Il Comune di Lanciano partecipa al salone del turismo Attractive
Il Comune di Lanciano ha aderito e sarà presente con un suo stand alla prima edizione di AttrActiv... ► chietitoday.it
Università: Larisa Ryskalin è la miglior ricercatrice under 40
Pisa, 25 settembre 2025 – Larisa Ryskalin del Dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle Nuove ... ► lanazione.it
Il riconoscimento della Palestina tra simbolo e realtà
“Il giorno in cui le Nazioni Unite hanno tenuto una conferenza ad alto livello sulla soluzione dei... ► it.insideover.com
Genoa Empoli (Coppa Italia, 25 09 2025 ore 18:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici
Genoa ed Empoli proveranno a reagire alle rispettive sconfitte del weekend con il match di Coppa It... ► infobetting.com
Si chiudono le Olimpiadi di informatica a Udine: tre studenti locali a medaglia
Si sono concluse oggi con la premiazione dei vincitori le Olimpiadi italiane di informatica: a osp... ► udinetoday.it
Como Cremonese, stop ai biglietti per i residenti di Cremona
Questa mattina il prefetto della provincia di Como, Corrado Conforto Galli, ha disposto il divieto... ► quicomo.it
Domeniche ecologiche: si parte il 5 ottobre
Nei prossimi giorni verranno firmate dal sindaco Sergio Giordani le ordinanze e dal primo ottobre ... ► padovaoggi.it
3I/ATLAS ha altre anomalie, Avi Loeb insiste: “Può essere un’astronave, non giudicare il libro dalla copertina”
Il fisico teorico e astronomo israeliano Abraham Avi Loeb dell'Università di Harvard (Stati Uniti) ... ► fanpage.it
Juve Stabia, domani la sfida col Catanzaro: Abate ed Aquilani, rivali amici
Tempo di lettura: 2 minutiCresce l’attesa per la prossima partita della Juve Stabia. Prima di ospi... ► anteprima24.it
Sondrio vuole condannare tutte le guerre e impegnarsi per la pace
La complessa situazione geopolitica, con la guerra in Ucraina e il genocidio dei palestinesi in pr... ► sondriotoday.it
Pio Esposito Inter, ad Appiano studia da grande e stupisce tutti: dieta maniacale e Chivu…
di RedazionePio Esposito Inter, ad Appiano studia da grande e stupisce tutti: dieta maniacale e Chiv... ► internews24.com
Beni russi congelati, la Germania riapre la partita: 300 miliardi per sostenere l’Ucraina
(Adnkronos) – Utilizzare i beni congelati alla Russia per sostenere militarmente l'Ucraina. Friedri... ► webmagazine24.it
La ricetta della felicità: tutto quello che c’è da sapere sulla serie tv
La ricetta della felicità: trama, cast, quante puntate, location e streaming Da giovedì 25 settembr... ► tpi.it
Virgo festeggia i 10 anni di onde gravitazionali alla Notte Europea della Ricerca
Cascina (PI), 25 settembre 2025 – Torna anche quest’anno, venerdì 26 settembre, la Notte Europea d... ► lanazione.it
Prime video raggiunge un accordo storico nella battaglia legale di amazon
Amazon e la controversia su Prime Video: il recente accordo legale Una delle più significative cont... ► jumptheshark.it
Travolta e uccisa dal treno, un minuto di silenzio in ricordo di Giulia: "Dolce e gentile"
Un minuto di silenzio. Incredulità e dolore. Questa l'atmosfera che si respirava giovedì pomeriggi... ► forlitoday.it
Atp Pechino: Sinner comincia bene, Cilic battuto in due set
Jannik Sinner torna in campo e vince all'esordio nell'Atp 500 di Pechino. Il tennista azzurro, nume... ► firenzepost.it
Troupe di ‘Porta a Porta’ aggredita a Padova
(Adnkronos) – Una troupe di ‘Porta a Porta’ è stata aggredita a Padova durante un reportage sulle b... ► webmagazine24.it
Rossella Brescia in Lutto: Morto il Padre dopo la Battaglia contro l’Alzheimer
Rossella Brescia Annuncia la Scomparsa del Padre Un profondo lutto ha colpito Rossella Brescia. La ... ► lawebstar.it
Pergine, la Uil Toscana esprime forte preoccupazione per il futuro dell'asilo nido
"Nonostante i numerosi solleciti – dichiara Luigi Marciano, responsabile UilTucs Toscana per l’are... ► arezzonotizie.it
Salute del cuore: quali donne sono più a rischio in menopausa?
Non tutte le donne affrontano la menopausa con lo stesso livello di rischio cardiovascolare. Alcune... ► iodonna.it
Rugby Lecco, il video dei capitani
Per la festa dei 50 anni la società ha ideato un bellissimo video con i vari capitani che si sono su... ► ilgiorno.it
Clamoroso Lamine Yamal: il Pallone d’Oro era già suo | Hanno cambiato l’assegnazione all’ultimo momento
Clamoroso Lamine Yamal: il Pallone d’Oro era già suo | Hanno cambiato l’assegnazione all’ultimo mom... ► napolipiu.com
Fico: “Chiederò i casellari giudiziali a tutti i candidati alle regionali”
"È abbastanza scontato, avere liste pulite corrisponde a qualità etica poi anche dei consiglieri r... ► napolitoday.it
Stroppa dopo il successo contro il Verona: «Mi fa piacere dedicarla ai tifosi, i derby si portano a casa anche così»
di RedazioneStroppa dopo il successo contro il Verona: «Mi fa piacere dedicarla ai tifosi, i derby s... ► internews24.com
È morto il papà di Rossella Brescia, era malato di Alzheimer: “In quattro mesi ho perso un pezzo della mia vita. Era un sarto meraviglioso”
Lutto in casa di Rossella Brescia. La conduttrice radiofonica ed ex ballerina ha annunciato con un ... ► ilfattoquotidiano.it
La ricetta della felicità streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata
La ricetta della felicità streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata Questa sera, giovedì... ► tpi.it
Pioggia e vento? Nessun problema: la giacca impermeabile Helly Hansen è la soluzione ( 53%)
La giacca Shell Loke di Helly Hansen si presenta oggi con una proposta interessante su Amazon, dove... ► quotidiano.net
Spalletti ritorna sulla Nazionale: «L’esperienza con l’Italia mi martella ancora nella testa, questa squadra deve andare al Mondiale. Scudetto? Juve e Milan hanno meno chance di queste due squadre»
di Redazione JuventusNews24Spalletti ritorna sulla Nazionale: tutte le dichiarazioni dell’ex CT dell... ► juventusnews24.com
Investimento totale da 170mila euro, in partenza i lavori per la nuova ciclabile di via Manin
Stanno per cominciare a Cesenatico i lavori per la realizzazione di un percorso pedonale di 250 me... ► cesenatoday.it
Genitore multato mentre a piedi accompagna il figlio a scuola: il motivo è clamoroso
Oramai siamo abituati a leggere le cose più strane che accadono nel nostro Paese, ma questa volta, ... ► cityrumors.it
Capitale italiana della cultura 2028, dossier inviato al ministero: "La candidatura abbraccia tutta la Romagna"
Con l’invio del dossier al Ministero della Cultura, è stata ufficializzata la candidatura del Comu... ► forlitoday.it
Motogp, Marquez: “Sarà il titolo della svolta. Chiuso il periodo più difficile”
Motegi, 25 settembre 2025 – Tre punti in più del fratello bastano a Marc Marquez per festeggiare, n... ► sport.quotidiano.net
Il commando del duplice omicidio di Apricena, motivi e nomi spifferati dal boss: "Li abbiamo macellati"
Antonio Ferrelli e Antonio Perrella, assassinati ad Apricena il 20 giugno 2017, secondo il raccont... ► foggiatoday.it
Escursione San rossore fino al mare
San Rossore è un luogo più unico che raro, dove storia umana e storia naturale si sono rimescolate... ► pisatoday.it
Mosca avanza su tutta la linea: Kiev in affanno tra diserzioni, carenze di truppe e crisi politica, Cremlino prepara pace da posizione di forza
Nel cuore di agosto, sotto il fuoco incrociato di droni d’attacco e fanteria mobile, il fronte del... ► ilgiornaleditalia.it
Magalli svela il retroscena sul divorzio tra Katia Ricciarelli e Pippo Baudo: “Il vero motivo della separazione”
Giancarlo Magalli, storico amico di Pippo Baudo, ha rivelato un retroscena che avrebbe segnato la f... ► tvzap.it
Maxi incidente sulla Palermo Catania: camion perde olio e si scontrano 11 auto, 8 i feriti
Tamponamento a catena sulla Palermo-Catania nella galleria di Trabia. Coinvolti 11 veicoli per una ... ► fanpage.it
“Raccontami di me”, il libro di Miranda Rega presentato in Senato
Miranda Rega è venuta a mancare lo scorso febbraio a seguito della comparsa di un tumore. Oggi le s... ► teleclubitalia.it
Mps, Lovaglio apre la selezione per la guida di Mediobanca: in pole Vinci, Cocini e Pascuzzi; CEO "traghettatore" nel delisting e integrazione con Siena
Al dossier con una lista di 15 nomi sta lavorando la head hunter Maurizia Villa con il suo team di... ► ilgiornaleditalia.it
Anticipazioni della prima puntata di Amici 25: il ritorno di un ex allievo e tutti gli ospiti
La prima puntata del pomeridiano di Amici andrà in onda domenica 28 settembre 2025, dalle 14 su Can... ► fanpage.it
Palladino rompe il silenzio dopo l’addio alla Fiorentina: “Per una settimana non ho risposto ai messaggi”
Raffaele Palladino ha parlato dopo l'addio alla Fiorentina a maggio scorso. L'ex tecnico della viol... ► fanpage.it
REDMAGIC Astra: un tablet compatto pensato per il gaming in mobilità, senza rinunciare alle prestazioni
Verso metà del 2025 Redmagic, brand del gruppo Nubia focalizzato su dispositivi mobile da gaming, h... ► ilfattoquotidiano.it