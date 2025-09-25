La Zaffera da ex ristorante a centro multimediale | 1,8 milioni di euro per la trasformazione
Passi in avanti per il recupero dell’ex ristorante “La zaffera”, a piazza San Carluccio, nel cuore del quartiere medievale di San Pellegrino. La giunta ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per il restauro e l’adeguamento funzionale dell’edificio, destinato a diventare uno. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
