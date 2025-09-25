la vuelle si allena finalmente al completo

A una settimana dalla prima palla a due ufficiale la Vuelle si allena per la prima volta al completo. E questa è già una notizia. Dopo un’estate tormentata, De Laurentiis si è rimesso in carreggiata e con lui anche il pacchetto lunghi assume un volto diverso: riacquista esperienza, un uomo in più che sa giocare bene il pick and roll e visione di gioco, perché il pivot abruzzese è uno che sa passare la palla. Col suo ritorno - e comunque la condizione di Rino non sarà subito pari a quella dei suoi compagni che lavorano insieme da quasi due mesi - non cambia la prospettiva per il giovane Fainke che alla causa biancorossa dovrà portare il suo atletismo, durezza in difesa e senso del rimbalzo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

