La Volta Buona pagelle del 25 settembre | Costantino si confessa 9 Jessica Morlacchi troppo Ferilli 6,5
Oggi abbiamo assistito alla puntata numero 400 de La Volta Buona. Sì, sono ancora in onda. Un traguardo che si porta dietro una miscellanea di racconti, operazioni nostalgia, e dibattiti. Si è passati dall’omaggio doveroso a Claudia Cardinale, al sempreverde tema della chirurgia estetica (spoiler: tutti dicono che “ognuno è libero”, ma nessuno si presenta alla fine con la faccia originale), fino al cameo con Milly Carlucci. La puntata di oggi ha offerto materiale variegato. E se ci tocca giudicare, giudichiamo: qui sotto le pagelle, senza sconti e senza filtri, giusto per restare in tema Claudia Cardinale, gli amori impossibili. 🔗 Leggi su Dilei.it
In questa notizia si parla di: volta - buona
LA VOLTA BUONA: TANTI OSPITI VIP E NOVITÀ PER CATERINA BALIVO. ECCO TUTTI I DETTAGLI
Decreto Flussi, forse è la volta buona: l’Oim plaude al governo di Giorgia Meloni. “Politica audace e lungimirante”
GRANDE FRATELLO: LA STORICA DECISIONE DI CANALE 5. SARÀ DAVVERO LA VOLTA BUONA?
La Volta Buona (@voltabuonarai) on X - X Vai su X
Oggi 24 Settembre la Patron del Concorso di Miss Italia Patrizia Mirigliani sarà ospite a “La Volta Buona” in onda su Rai Uno dalle 14:00 alle 15:30 Buona visione a tutti ? Regione Puglia - facebook.com Vai su Facebook
La Volta Buona, pagelle del 25 settembre: Costantino si confessa (9), Jessica Morlacchi troppo Ferilli (6,5) - La Volta Buona 400: Elia tuona sul razzismo, Morlacchi troppo Ferilli, Vitagliano si confessa, Carlucci scalda Ballando ... Scrive dilei.it
La volta buona oggi pomeriggio in tv giovedì 25 settembre su Rai 1: ospiti e anticipazioni dello show con Caterina Balivo - Bellezza, canoni estetici e chirurgia al centro della nuova puntata de La volta buona, oggi pomeriggio in tv giovedì 25 settembre. Riporta corrieredellumbria.it