La Voce di Hind Rajab | un nome e una voce per tutti coloro che non ne hanno

Comingsoon.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arriva nelle sale italiane oggi, 25 settembre, distribuito da I Wonder Pictures La Voce di Hind Rajab, il film di Kaouther Ben Hania che ha commosso e infiammato il Festival di Venezia 2025, dove ha vinto il Leone d’Argento - Gran Premio della Giuria. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

Voce di hind rajab emoziona venezia 82 con la storia di 10.000 bambini uccisi

Brad Pitt e Joaquin Phoenix sostengono The Voice of Hind Rajab: "Il cinema deve dar voce alle vittime di Gaza"

Festival di Venezia: alla fine entra Gaza, grazie alla voce straziante di Hind

