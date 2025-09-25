Arriva nelle sale italiane oggi, 25 settembre, distribuito da I Wonder Pictures La Voce di Hind Rajab, il film di Kaouther Ben Hania che ha commosso e infiammato il Festival di Venezia 2025, dove ha vinto il Leone d’Argento - Gran Premio della Giuria. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

© Comingsoon.it - La Voce di Hind Rajab: un nome e una voce per tutti coloro che non ne hanno