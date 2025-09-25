La voce di Hind Rajab il tour del cast nelle sale | ecco le date!
I Wonder Pictures è orgogliosa di annunciare che La voce di Hind Rajab di Kaouther Ben Hania ( qui la nostra recensione ) arriva finalmente al cinema da oggi 25 settembre in 430 sale italiane, numero che testimonia la vastissima attenzione nei confronti di un film per cui andare al cinema diventa un atto sociale e politico. Leone d’Argento – Gran Premio della Giuria all’82esima Mostra del Cinema di Venezia, La voce di Hind Rajab è stato designato Film della Critica dal SNCCI e definito dalla stampa nazionale e internazionale come “un capolavoro”, “il film più importante della Mostra”, “potente, urgente, vitale”. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
In questa notizia si parla di: voce - hind
Voce di hind rajab emoziona venezia 82 con la storia di 10.000 bambini uccisi
Brad Pitt e Joaquin Phoenix sostengono The Voice of Hind Rajab: "Il cinema deve dar voce alle vittime di Gaza"
Festival di Venezia: alla fine entra Gaza, grazie alla voce straziante di Hind
"La voce di Hind Rajab", evento speciale per l’uscita del film vincitore del Leone d’Argento a Venezia https://ift.tt/wXhjOtc - X Vai su X
La voce di Hind Rajab, la recensione del film sulla storia palestinese vincitore a Venezia 82 Il film scritto e diretto dalla due volte candidata agli Oscar Kaouther Ben Hania è al cinema dal 25 settembre con I Wonder Pictures #LaVoceDiHindRajab #recensione - facebook.com Vai su Facebook
La voce di Hind Rajab, il teaser trailer del film vincitore del Leone d’argento - Nel mezzo della 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia è stato il film che ha scosso il pubblico della Biennale Cinema vincendo il ... Si legge su ciakmagazine.it
La voce di Hind Rajab: teaser trailer del film in arrivo al cinema - I Wonder Pictures ha diffuso il teaser trailer di La voce di Hind Rajab di Kaouther Ben Hania, Leone d’Argento – Gran Premio della Giuria ... Segnala cinefilos.it