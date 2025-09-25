La voce di Hind Rajab il tour del cast nelle sale | ecco le date!

I Wonder Pictures è orgogliosa di annunciare che La voce di Hind Rajab  di Kaouther Ben Hania ( qui la nostra recensione ) arriva finalmente al cinema da oggi 25 settembre in 430 sale italiane, numero che testimonia la vastissima attenzione nei confronti di un film per cui andare al cinema diventa un atto sociale e politico. Leone d’Argento – Gran Premio della Giuria all’82esima Mostra del Cinema di Venezia, La voce di Hind Rajab  è stato designato Film della Critica dal SNCCI e definito dalla stampa nazionale e internazionale come “un capolavoro”, “il film più importante della Mostra”, “potente, urgente, vitale”. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

