La vita e l' opera del poeta Dino Campana - a 140 anni della nascita
Nuovo evento per la stagione 202526:In data Martedì 30 Settembre 2025 alle ore 17,00co Circolo La Pace Aps San Giusto Via del Ponte a Greve, 119 - Scandicci (Fi)(Ingresso libero)Il Centro d'Arte Modigliani presenterà la conferenza-dibattito: 140* Anniversario della nascita"La vita e l'opera del. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
