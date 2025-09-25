La vita di McTominay prima di diventare McFratm

McTominay, storia di un predestinato: da Manchester a “McFratm”. Prima di diventare “McFratm”, l’idolo di una città intera, c’era un bambino pieno di energia che sognava l’Old Trafford. C’era un ragazzo che cresceva di 20 centimetri in un anno e mezzo, e un giovane uomo che non ha mai dimenticato le sue radici. La storia di Scott McTominay parte da lontano, da un viaggio in auto con papà Frank tra Lancaster e Carrington, i due luoghi che hanno forgiato il leader del Napoli. Il Legame Scozzese con Sir Alex Ferguson. La sua vita calcistica cambia quando incrocia quella di una leggenda, Sir Alex Ferguson. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - La vita di McTominay prima di diventare “McFratm”

In questa notizia si parla di: vita - mctominay

McTominay marciva sulla panchina dello United, ora è da Pallone d’Oro: a Napoli ha cambiato la sua vita (Times)

Conte su McTominay: “Al Napoli ha trovato nuova vita, siamo felicissimi di lui”

Scott #McTominay ai microfoni della RAI durante l'edizione serale del TG1: "E' stato bellissimo ed incredibile, ho ancora la pelle d'oca per la partita contro il Cagliari e lo Scudetto. Ho vissutto emozioni mai provate prima. La mia vita è rimasta la stessa anche s - facebook.com Vai su Facebook

Napoli, alle origini di Scott McTominay: da Manchester a eroe azzurro - I due posti in cui Scott McTominay è nato e cresciuto divisi dallo stesso lasso di tempo che è diventato poi la sua ... Da ilmattino.it

McTominay:”A Napoli emozioni mai provate prima” E svela il suo sogno - E’ stato bellissimo ed incredibile, ho ancora la pelle d’oca per la partita contro il Cagliari e lo Scudetto. 100x100napoli.it scrive