Roma, 25 settembre 2025 - Dopo gli attacchi con droni il governo italiano ha inviato in aiuto delle navi della Global Sumud Flotilla le fregate Fasan e la Nave Alpino della Marina militare italiana. Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha dichiarato: "Quando dei cittadini italiani sono in pericolo noi interveniamo". Specificando la missione: non sono una scorta, anche perché il governo ha condannato l'iniziativa, ma eseguiranno "attività di soccorso, di assistenza, di protezione alle persone che si sarebbero potute trovare in pericolo". La Fregata Vigilio Fasan. La prima ad essere inviata è stata la Fregata Multiruolo Virgilio Fasan della Marina Militare, che si trovava in navigazione a nord di Creta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La Virgilio Fasan e la Nave Alpino, le caratteristiche delle fregate multiruolo mandate in aiuto della Flottilla