La Vigor naufraga con l’Ostiamare Stesa da un tuffo di testa nel finale
ostiamare 1 vigor senigallia 0 OSTIAMARE (4-3-3): Vertua, Tesauro (35’st Menichelli), Piroli, Giordani, Orfano, Buono, Greco, Spinosa, Badje (41’st Gueye), Lazzeri (45’st Pontillo), Vianni (35’st Vagnoni). All. D’Antoni VIGOR (3-5-2): Novelli, Tomba (21’st Beu), Magi Galluzzi, Urso, De Marco, Pandolfi, Gambini, Tonelli (37’st Subissati), Shkambaj, Balleello (25’st Caprari), Alonzi (25’st Pesaresi). All. Magi ARBITRO: Pascali di Pistoia RETI: 44’st Gueye (O) NOTE: ammoniti: Giordani (O), Midio (O), Gueye (O), Pesaresi (V), Subissati (V) Un’altra beffa nel finale. La Vigor combatte, ma sul più bello subisce il gol dell’Ostiamare incappando così in un’altra sanguinosa sconfitta, la seconda consecutiva. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
