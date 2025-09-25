La Vigor naufraga con l’Ostiamare Stesa da un tuffo di testa nel finale

Sport.quotidiano.net | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ostiamare 1 vigor senigallia 0 OSTIAMARE (4-3-3): Vertua, Tesauro (35’st Menichelli), Piroli, Giordani, Orfano, Buono, Greco, Spinosa, Badje (41’st Gueye), Lazzeri (45’st Pontillo), Vianni (35’st Vagnoni). All. D’Antoni VIGOR (3-5-2): Novelli, Tomba (21’st Beu), Magi Galluzzi, Urso, De Marco, Pandolfi, Gambini, Tonelli (37’st Subissati), Shkambaj, Balleello (25’st Caprari), Alonzi (25’st Pesaresi). All. Magi ARBITRO: Pascali di Pistoia RETI: 44’st Gueye (O) NOTE: ammoniti: Giordani (O), Midio (O), Gueye (O), Pesaresi (V), Subissati (V) Un’altra beffa nel finale. La Vigor combatte, ma sul più bello subisce il gol dell’Ostiamare incappando così in un’altra sanguinosa sconfitta, la seconda consecutiva. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

la vigor naufraga con l8217ostiamare stesa da un tuffo di testa nel finale

© Sport.quotidiano.net - La Vigor naufraga con l’Ostiamare. Stesa da un tuffo di testa nel finale

In questa notizia si parla di: vigor - naufraga

vigor naufraga l8217ostiamare stesaLa Vigor naufraga con l’Ostiamare. Stesa da un tuffo di testa nel finale - La manovra appare fluida nel primo tempo tant’è che i rossoblu sfiorano il vantaggio in un paio di occasioni, la più ghiotta con Balleello che ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Vigor Naufraga L8217ostiamare Stesa