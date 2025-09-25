La versione di Ragnedda sull' omicidio di Cinzia Pinna | L' ho uccisa per difendermi
Una lite violenta sfociata nel sangue: è questa la versione dell'imprenditore vinicolo Emanuele Ragnedda sull'omicidio di Cinzia Pinna, la 33enne di Castelsardo scomparsa da Palau lo scorso 11 settembre e ritrovata senza vita nella tenuta in Gallura del 41enne.La versione dell'imprenditore: "Si è. 🔗 Leggi su Today.it
Una lite finita nel sangue. Sarebbe questa la versione fornita agli inquirenti durante l'interrogatorio, ieri in caserma, da Emanuele Ragnedda, l'imprenditore del vino reo confesso dell'omicidio di Cinzia Pinna, la 33enne di Castelsardo scomparsa da Palau lo
Di Cinzia Pinna non si avevano più notizia dalla notte tra l'11 e il 12 settembre, quando era stata vista in un locale di Palau in compagnia di alcune persone, tra cui appunto Ragnedda. A dare l'allarme e sporgere denuncia di scomparsa erano stati i familiari de
