La verità è che lei… Patrizia Groppelli rompe il silenzio su Barbara D’Urso e l’uscita dalla tv
Per anni è stata una delle protagoniste indiscusse dei salotti televisivi di Barbara d’Urso, dove si è fatta notare per il suo carattere deciso e la capacità di accendere i dibattiti. Patrizia Groppelli è stata opinionista fissa in programmi seguitissimi, diventando nota al grande pubblico anche per gli scontri con figure come Maria Monsé, Guendalina Tavassi e Loredana “la Favolosa”. Non sono mancati i confronti accesi su temi leggeri e popolari, come le discusse diete del dottor Lemme, che animavano le dirette della conduttrice partenopea. Ma se quella era l’epoca d’oro della cosiddetta tv dursiana, Groppelli ha saputo trasformarsi e ritagliarsi uno spazio anche nei cambiamenti successivi al palinsesto Mediaset. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
