La vendetta del lupo in Ghost of Y?tei

La vasta terra di Ezo è teatro principale di Ghost of Y?tei, nuova fatica dei ragazzi di Sucker Punch, che dopo Ghost of Tsushima rielaborano elementi e stilemi che hanno reso il successo del titolo per riproporli in un sequel ambientato circa trecento anni dopo le avventure di Jin, per presentarci una storia ridimensionata almeno nell’incipit: una giovane donna, Atsu, cerca vendetta verso i sei uomini che anni prima hanno sterminato la sua famiglia. Perfettamente in linea con la migliore narrazione orientale, Ghost of Y?tei ci propone una storia di vendetta, mettendo in mostra le difficoltà di una crociata solitaria, aprendosi a scenari narrativi inediti che spingono tanto Atsu quanto il videogiocatore a rivedere la matrice delle nostre azioni da un punto di vista diverso, mettendo anche in dubbio il valore stesso della vendetta. 🔗 Leggi su Screenworld.it

