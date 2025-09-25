La veglia di preghiera per Milena e Giorgia le due inseparabili amiche investite e uccise a Brivio

Paderno d’Adda (Lecco) – Rabbia, malinconia, speranza. La rabbia, simboleggiata da un cactus di spine, per due inseparabili amiche 21enni investite e uccise. La malinconia, rappresentata da un vaso di rose rosse, per due giovanissime ragazze che non ci sono più. La speranza dell’amore che resta, espressa da un bulbo di fiore che deve ancora germogliare. Sull’altare, le foto di Milena e Giorgia, due ceri e due rose bianche. In centinaia hanno partecipato l’altra sera alla veglia di preghiera in ricordo di Giorgia Cagliani e Milena Marangon, le due amiche di 21 anni di Paderno d’Adda morte lo scorso sabato sera mentre stavano raggiungendo il lungo Adda a Brivio per la festa del paese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La veglia di preghiera per Milena e Giorgia, le due inseparabili amiche investite e uccise a Brivio

