La valorizzazione della frazione Carona parte da un museo
Il primo taxi di Teglio? Non è ricoverato in un garage, ma in museo. Ma facciamo un passo indietro. L’amore è anche una questione di preposizioni. Ben lo sa il gruppo di volonterosi che nel 2017 ha deciso di chiamarsi Amici non "di", ma "per" Carona. E questo perché fosse chiaro l’obiettivo, tutt’altro che semplice: far sì che la piccola frazione di Teglio ubicata sul versante opposto, in sponda orobica, non venisse di nuovo abbandonata, come negli anni ’50 del secolo scorso, quando gli abitanti scelsero di scendere in piano a lavorare e vivere. Il richiamo alle radici per decenni rianimava il paese, riportando la gente a trascorrervi l’estate, ora però, soprattutto le nuove generazioni, scelgono altre località per le proprie vacanze, e così Carona è rimasta sempre più sola e, pian piano, si sta spegnendo di nuovo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: valorizzazione - frazione
Vi aspettiamo numerosi questo sabato 20 settembre, dalle ore 15, nella frazione Artale a Furci Siculo con l'associazione Ciccattali APS! Identità, tradizioni, cultura e valorizzazione del nostro patrimonio paesaggistico....tutto questo è #ARTALE, tutto questo è "A - facebook.com Vai su Facebook
La valorizzazione della frazione Carona parte da un museo.