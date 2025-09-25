Il primo taxi di Teglio? Non è ricoverato in un garage, ma in museo. Ma facciamo un passo indietro. L’amore è anche una questione di preposizioni. Ben lo sa il gruppo di volonterosi che nel 2017 ha deciso di chiamarsi Amici non "di", ma "per" Carona. E questo perché fosse chiaro l’obiettivo, tutt’altro che semplice: far sì che la piccola frazione di Teglio ubicata sul versante opposto, in sponda orobica, non venisse di nuovo abbandonata, come negli anni ’50 del secolo scorso, quando gli abitanti scelsero di scendere in piano a lavorare e vivere. Il richiamo alle radici per decenni rianimava il paese, riportando la gente a trascorrervi l’estate, ora però, soprattutto le nuove generazioni, scelgono altre località per le proprie vacanze, e così Carona è rimasta sempre più sola e, pian piano, si sta spegnendo di nuovo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

La valorizzazione della frazione Carona parte da un museo