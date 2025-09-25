La Uefa verso la sospensione di Israele da tutte le competizioni calcistiche | la rivelazione del Times

Ilfattoquotidiano.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Uefa sta valutando la sospensione di Israele da tutte le competizioni calcistiche internazionali per il genocidio in corso nei territori palestinesi e una decisione “è attesa la prossima settimana, con la maggioranza dei membri favorevole”. Lo rivela il quotidiano britannico Times. Un’eventuale decisione in tal senso chiuderebbe le porte ai prossimi Mondiali (Israele è nello stesso girone di qualificazione con l’Italia e il 14 ottobre è in programma proprio la sfida tra azzurri e israeliani a Udine) e comporterebbe anche l’esclusione del Maccabi Tel Aviv dall’ Europa League. Il ministro israeliano dello sport, Miki Zohar, ha affermato ai media israeliani di “essere al lavoro con il premier B enyamin Netanyahu per impedire questa mossa”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

