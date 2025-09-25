La Uefa pronta a decidere sulla sospensione di Israele

ABBONATI A DAYITALIANEWS Verso un possibile stop alle competizioni. La Uefa si prepara a pronunciarsi la prossima settimana sulla possibile sospensione di Israele dalle competizioni calcistiche europee. Secondo indiscrezioni, la maggioranza del comitato esecutivo sarebbe favorevole alla squalifica, in seguito alle conclusioni di una Commissione d’inchiesta delle Nazioni Unite che ha accusato Israele di “genocidio” a Gaza. Il dibattito è stato intenso negli ultimi giorni ai vertici dell’organizzazione, che ha ricordato come nel 2022 la Russia fu esclusa da tutte le competizioni dopo l’invasione dell’Ucraina. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

