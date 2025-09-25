La Ue cambierà la legge sui cookie

Per i cookie si lavora a una soluzione che eviti la "consent fatigue", il festidio dei banner che compaiono ogni volta che si accede a un sito.

Dal nuovo reato di deepfake alla formazione dei professionisti, cosa cambierà grazie alla legge delega approvata dalle Camere

L'Italia si dota di un quadro normativo in linea con il Regolamento europeo sull'IA, incentrato sull'approccio antropocentrico e responsabile. Ecco i punti chiave e cosa cambierà per la scuola

Il consenso sui cookie è una noia mortale e l'UE ci ripensa - La direttiva ePrivacy del 2002, modificata nel 2005 e nel 2009, consente l'uso dei cookie per scopi legittimi.

Legge sui cookie: modifiche della Commissione UE? - La Commissione europea ha avviato una consultazione relativa all'eventuale modifica della direttiva ePrivacy che riguarda il consenso per i cookie.