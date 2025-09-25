La Ue cambierà la legge sui cookie

Repubblica.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per i cookie si lavora a una soluzione che eviti la “consent fatigue”, il festidio dei banner che compaiono ogni volta che si accede a un sito. 🔗 Leggi su Repubblica.it

