La tomba delle lucciole | la spiegazione del finale
La tomba delle lucciole è considerato uno dei film d’animazione più deprimenti di tutti i tempi, e il suo finale spiega il costo della guerra per il popolo giapponese, in particolare per Seita e Setsuko. La tomba delle lucciole è un film d’animazione del 1988 dello Studio Ghibli, il secondo film prodotto dallo studio giapponese dopo Il castello nel cielo del 1986. Il tomba delle lucciole è scritto e diretto da Isao Takahata, uno dei pochi registi ad aver prodotto più film dello Studio Ghibli oltre a Hayao Miyazaki. Dopo che la loro città natale, Kobe, in Giappone, viene bombardata e rasa al suolo e la loro madre muore, Seito e la sua sorella minore Setsuko vanno a vivere con una zia. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
In questa notizia si parla di: tomba - lucciole
La tomba delle lucciole: il capolavoro di Isao Takahata torna al cinema
La tomba delle lucciole torna al cinema, un capolavoro di isao takahata
La tomba delle lucciole, torna al cinema il capolavoro anime di Isao Takahata e dello Studio Ghibli, il trailer
In Italia sta accadendo un piccolo miracolo: LA TOMBA DELLE LUCCIOLE (Grave of the Fireflies), un film del 1988, da giorni è in testa al box office. Un’opera di oltre trent’anni fa che torna al cinema e conquista un pubblico nuovo, accendendo di nuovo una lu - facebook.com Vai su Facebook
Anche oggi La tomba delle lucciole di Isao Takahata è arrivato al primo posto del box office italiano, incassando in totale 474mila euro e raccogliendo più di 60mila presenze. Su Fanpage rifletto sui motivi di questo successo e dedico una parentesi a quello ch - X Vai su X
La Tomba delle Lucciole conquista il box office italiano durante la sua uscita evento - È un momento speciale per il grande schermo: La Tomba delle Lucciole ha riconquistato il primo posto nel ... Segnala mangaforever.net
La Tomba delle Lucciole: 37 anni dopo, un dettaglio nascosto nel poster svela un'agghiacciante verità - Per l'occasione, approfondiamo un'inquietante verità nascosta nel poster del film diretto da Isao T ... Riporta comingsoon.it