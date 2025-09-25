La tomba delle lucciole | la spiegazione del finale

La tomba delle lucciole è considerato uno dei film d’animazione più deprimenti di tutti i tempi, e il suo finale spiega il costo della guerra per il popolo giapponese, in particolare per Seita e Setsuko. La tomba delle lucciole è un film d’animazione del 1988 dello Studio Ghibli, il secondo film prodotto dallo studio giapponese dopo Il castello nel cielo del 1986. Il tomba delle lucciole è scritto e diretto da Isao Takahata, uno dei pochi registi ad aver prodotto più film dello Studio Ghibli oltre a Hayao Miyazaki. Dopo che la loro città natale, Kobe, in Giappone, viene bombardata e rasa al suolo e la loro madre muore, Seito e la sua sorella minore Setsuko vanno a vivere con una zia. 🔗 Leggi su Cinefilos.it