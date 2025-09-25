La strigliata di Oriali dopo la sconfitta di Como | Siamo rimasti negli spogliatoi e questo succede da un po’ di tempo
Repubblica Napoli, con Pasquale Tini, racconta AG4IN il film sul quarto scudetto del Napoli. Ecco cosa scrive Pasquale Tina: Ci sono i discorsi del capitano Giovanni Di Lorenzo, ma soprattutto le parole di Antonio Conte, che non ha chiesto di tagliare alcuna scena. Si comincia con la presentazione a Palazzo Reale, poi la fatica dei ritiri con le serate al karaoke per stemperarla. Cantano i nuovi, canta Lele Oriali: si cimenta in " Una vita da mediano", il successo di Ligabue ispirato proprio alla sua tempra da centrocampista infaticabile.