La strana rotta di Netanyahu | perché il suo volo per gli Usa ha evitato Francia e Spagna
Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è decollato in direzione New York per parlare davanti all' Assemblea delle Nazioni Unite. Tutto normale. Un capo di governo. Un aereo di stato. Una rotta da seguire. Proprio la rotta seguita dal Wings of Zion - nome in codice dell'Air force one israeliano - ha fatto pensare a una mossa politica del numero uno di Tel Aviv per evitare il mandato di cattura emesso dalla Cpi, di cui né Israele e né Washington ne fanno parte. La nuova rotta. Secondo FlightRadar24, il volo ha sorvolato brevemente la Grecia e l'Italia, ma ha evitato completamente lo spazio aereo francese e spagnolo, prolungando la durata del volo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: strana - rotta
La strana sorte del documentario in cui il giudice, il 21 maggio 1992, parlava dei rapporti tra il mafioso Mangano, Dell’Utri e Berlusconi - facebook.com Vai su Facebook
Il misterioso oggetto in rotta verso Marte sta facendo qualcosa di molto strano - X Vai su X
La strana rotta di Netanyahu: perché il suo volo per gli Usa ha evitato Francia e Spagna - Secondo gli analisti non è stata solo una "scelta tecnica", ma un chiaro messaggio politico ... Scrive ilgiornale.it