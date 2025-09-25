La strana rotta di Netanyahu | perché il suo volo per gli Usa ha evitato Francia e Spagna

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è decollato in direzione New York per parlare davanti all' Assemblea delle Nazioni Unite. Tutto normale. Un capo di governo. Un aereo di stato. Una rotta da seguire. Proprio la rotta seguita dal Wings of Zion - nome in codice dell'Air force one israeliano - ha fatto pensare a una mossa politica del numero uno di Tel Aviv per evitare il mandato di cattura emesso dalla Cpi, di cui né Israele e né Washington ne fanno parte. La nuova rotta. Secondo FlightRadar24, il volo ha sorvolato brevemente la Grecia e l'Italia, ma ha evitato completamente lo spazio aereo francese e spagnolo, prolungando la durata del volo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

