La storica portaerei Garibaldi passa all’Indonesia

Si sta perfezionando l’accordo con Jakarta per cederle l’ammiraglia della Marina italiana, la portaerei Garibaldi. Una storia gloriosa. Una legge del 1923 vietava alla Marina italiana di possedere portaerei, ma si trovò il modo di aggirarla costruendo una nave che fosse un incrociatore portaeromobili. Il 4 giugno 1983 la Garibaldi uscì dagli impianti della Fincantieri di Monfalcone e venne varata, per poi passare alla Marina il 30 settembre 1985. Col suo motto Obbedisco inciso sullo scafo, ha servito da ammiraglia dal 1987 al 2011 partecipando a missioni internazionali come Restore Hope in Somalia, Enduring Freedom in Afghanistan e Unified Protector in Libia. 🔗 Leggi su Follow.it © Follow.it - La storica portaerei Garibaldi passa all’Indonesia

In questa notizia si parla di: storica - portaerei

Garibaldi salpa verso l’Indonesia. Roma vende la sua storica portaerei

La storica portaerei italiana Garibaldi è stata venduta all’Indonesia per 450 milioni di dollari: diventerà una piattaforma per droni

La storica portaerei italiana Garibaldi è stata venduta all’Indonesia per 450 milioni di dollari: diventerà una piattaforma per droni open.online/2025/09/23/por… - X Vai su X

PICCOLA RASSEGNA DEI NOSTRI TRANSATLANTICI - 22 I due "Conte Rosso". Foto storica del 1928: la portaerei inglese "Argus" fotografata dal "Conte Rosso" a Barcellona. Nel 1914 la costruzione della nave era stata affidata al cantiere scozzese di Dalmir - facebook.com Vai su Facebook

La storica portaerei Garibaldi passa all’Indonesia; Storica Portaerei Garibaldi venduta all'Indonesia per 450 milioni; La storica portaerei italiana Garibaldi è stata venduta all'Indonesia per 450 milioni di dollari: diventerà una piattaforma per droni.

La nostra portaerei Garibaldi venduta all'Indonesia. Nel suo futuro ci saranno i droni - Dopo aver preso parte a missioni nei Balcani, in Afghanistan e in Libia, la nave era da tempo relegata a un ... Si legge su adnkronos.com

La portaerei Garibaldi passa all’Indonesia: nel suo futuro ci sono i droni - Dopo aver preso parte a missioni nei Balcani, in Afghanistan e in Libia, la nave era da tempo relegata a un ... Lo riporta padovanews.it