La storia di Valentina Scuderoni abusata dall’ex e ignorata dai giudici italiani

L’Italia non ha protetto una donna vittima di violenze domestiche. Lo ha stabilito la Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu), che ha condannato lo Stato per la violazione degli articoli 3 e 8 della Convenzione. Secondo i giudici di Strasburgo, le autorità italiane non hanno adottato misure efficaci e tempestive per garantire la sicurezza della donna e di suo figlio. Ora l’Italia dovrà corrisponderle un risarcimento di 25 mila euro. La protagonista della vicenda è Valentina Scuderoni, avvocata romana di 43 anni, madre di un tredicenne. Dal 2012 al 2017 ha subito maltrattamenti psicologici e fisici dall’ex compagno: insulti, denigrazioni davanti al figlio, controllo coercitivo, telecamere installate in casa senza consenso e aggressioni. 🔗 Leggi su Open.online