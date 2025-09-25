La storia di Emil l'alce star dei social che ha passato l'estate a girare mezza Europa | ora è stato catturato in Austria

Emil, un giovane alce partito dalla Polonia, ha percorso 500 km attraversando quattro paesi europei diversi e diventando una star dei social. Ora è stato catturato in Austria e liberato al confine con la Repubblica Ceca, dove vive una piccola popolazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Emil, l'alce che ha attraversato l'Europa, è stato catturato (e la sua storia ci ricorda l'importanza dei corridoi faunistici)

Oggi ricorre l'anniversario della nascita di Emil Zatopek. No, non era un calciatore ma uno dei più grandi campioni della storia dell'atletica leggera la cui storia mi ha sempre affascinato per il suo alto messaggio di sacrificio, di lotta, di abnegazione (valori condi - facebook.com Vai su Facebook

