La storia di Emil l'alce star dei social che ha passato l'estate a girare mezza Europa | ora è stato catturato in Austria

Emil, un giovane alce partito dalla Polonia, ha percorso 500 km attraversando quattro paesi europei diversi e diventando una star dei social. Ora è stato catturato in Austria e liberato al confine con la Repubblica Ceca, dove vive una piccola popolazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

