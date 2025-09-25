La storia della dinastia Guinness | chi sono i membri della famiglia a capo del famoso birrificio

Una birra nata in Irlanda ma che è riuscita a conquistare il mondo. La Guinness e la famiglia che la resa famosa saranno protagoniste di una nuova serie che sbarca oggi, giovedì 25 settembre, su Netflix. Racconterà le vicende dei figli dell'imprenditore e filantropo sir Benjamin Guinness. 🔗 Leggi su Fanpage.it