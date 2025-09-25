La statua della pistola annodata simbolo dell' Onu davanti alla sede a New York
(Agenzia Vista) Usa, 25 settembre 2025 Le immagini della "pistola annodata", statua simbolo dell'Onu, posta davanti alla sede del Palazzo di Vetro a New York. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it
