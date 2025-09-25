La startup olandese che sostituisce le uova con gli scarti della birra

Gamberorosso.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con 24 milioni di nuovi investimenti, la startup olandese punta a portare sul mercato mondiale proteine da lievito capaci di sostituire uova e additivi in pane, salse, alternative alla carne e latticini vegetali. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

la startup olandese che sostituisce le uova con gli scarti della birra

© Gamberorosso.it - La startup olandese che sostituisce le uova con gli scarti della birra

In questa notizia si parla di: startup - olandese

startup olandese sostituisce uovaLa startup olandese che sostituisce le uova con gli scarti della birra - Con 24 milioni di nuovi investimenti, la startup olandese punta a portare sul mercato mondiale proteine da lievito capaci di sostituire uova e additivi in pane, salse, alternative alla carne e lattici ... Secondo gamberorosso.it

Cerca Video su questo argomento: Startup Olandese Sostituisce Uova