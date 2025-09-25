La startup olandese che sostituisce le uova con gli scarti della birra
Con 24 milioni di nuovi investimenti, la startup olandese punta a portare sul mercato mondiale proteine da lievito capaci di sostituire uova e additivi in pane, salse, alternative alla carne e latticini vegetali. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
