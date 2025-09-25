La sposa cadavere | due versioni da collezione del capolavoro di Tim Burton per il il 20° anniversario

Il film in stop-motion di Tim Burton festeggia un importante traguardo e, per l'occasione, arriva in due versioni homevideo da collezioni. Il film in animazione stop-motion La sposa cadavere, realizzato da Tim Burton, compie 20 anni e, per l'occasione, arriverà il 25 settembre in uno speciale formato Steelbook 4K Ultra HD (+ Blu Ray) e in un'esclusiva Ultimate Collector's Edition. Warner Bros. Home Entertainment ha ora condiviso i dettagli delle due edizioni che renderanno felici i fan dell'animazione e del regista che ci ha regalato cult come Beetlejuice ed Edward mani di forbice. Cosa racconta La sposa cadavere Il film diretto da Tim Burton e Mike Johnson (Ping Pong Rabbit) racconta, con una suggestiva atmosfera gotica e fiabesca, una storia romantica . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

