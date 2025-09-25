Chiusura notturna antidegrado del vialetto tra piazza IV Novembre e via Livorno: il Comune sta montando i cancelli in questi giorni. E in centro ci sono sporcizia e topi. Commercianti, professionisti e residenti, indignati, hanno informato l’amministrazione comunale. L’allarme degrado arriva ancora da piazza IV Novembre e passaggi pedonali verso piazza Gramsci e via della Repubblica. Questa volta, però, sono stati visti grossi ratti rovistare nei cestini pubblici dove, purtroppo, vengono gettati sacchetti di rifiuti domestici, in particolare l’organico che attira i roditori, poiché contiene scarti alimentari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La soluzione antidegrado. Vialetto chiuso di notte