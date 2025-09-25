La Slovenia dichiara Netanyahu persona non grata

Triesteprima.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Benjamin Netanyahu è stato dichiarato “persona non grata” dal governo sloveno: è quanto previsto dalla risoluzione appena approvata dall’esecutivo guidato da Robert Golob. Il provvedimento è stato annunciato in conferenza stampa dal segretario di Stato Neva Graši? e arriva in seguito alle stesse. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: slovenia - dichiara

