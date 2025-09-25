Gli stessi che hanno reso intoccabile la militante arruolata da Bonelli e Fratoianni si stracciano le vesti perché il Senato soccorre la Santanchè sull’uso improprio di alcune trascrizioni. La Cucchi, anche lei di Avs, ha la faccia tosta di tuonare: «Lese le istituzioni».. I fatti contestati non c’entrano con l’attività parlamentare dell’esponente di The Left.. Lo speciale contiene due articoli.. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La sinistra fa un Salis-scendi sull’immunità