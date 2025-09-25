Il sindaco di Corciano Lorenzo Pierotti ha sottoscritto il “ Protocollo regionale unico per la sicurezza e la qualità del lavoro ”, elaborato dalla Uil Umbria insieme alle categorie. Si tratta del primo comune umbro, a parte Perugia, che intraprende tale percorso e che lo porterà all’inserimento di importanti obblighi nelle proprie normative. “Il tema della sicurezza e della qualità del lavoro è, e deve essere, una priorità delle Istituzioni e delle organizzazioni sindacali in un contesto in cui le morti sul lavoro non calano e in cui la precarietà, insieme al lavoro povero, dilagano. Per questo non possiamo che accogliere con favore la firma da parte del sindaco Pierotti, un segnale al quale auspichiamo possa seguire l’adesione di molti altri Comuni”, ha detto il segretario generale Uil Umbria, Maurizio Molinari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La sicurezza sul lavoro. Comune e Uil insieme: "Vigilare sugli appalti"