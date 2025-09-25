La sfida globale della Marposs in vetrina alla Fiera di Hannover
La Marposs di Bentivoglio, leader globale nella fornitura di soluzioni all’avanguardia per il controllo qualità e la misura di precisione, è presente a Emo Hannover 2025, la più grande fiera commerciale al mondo per macchine utensili e tecnologie di produzione, in corso in Germania. Grazie alla propria presenza storica e consolidata in qualità di partner dei principali player e utilizzatori del settore, il gruppo vanta un punto di osservazione privilegiato sul comparto delle macchine utensili in grado di analizzarne le tendenze globali 2025 tra transizione tecnologica e nuove sfide industriali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
