La sesta edizione di Corri per il Gaslini-Memorial Mastorci
Luni, 25 settembre 2025 – Domenica 28 settembre 2025 si rinnova l’appuntamento podistico a favore dell’Ospedale Gaslini di Genova: a Luni Mare si correrà la sesta edizione di “Corri per il Gaslini – Memorial Gabriele Mastorci”. Percorsi Gara competitiva di 9,9 km Ludico motoria di 5 km Partenza e arrivo presso il centro sportivo Sporting Club, con tracciati che si snoderanno nelle campagne circostanti. Orari Ore 9.15: gare giovanili (categorie ragazzi) Ore 10.00: gara adulti Informazioni Massimo: 339 268 4783 Come in ogni tappa del Corrilunigiana, spazio anche ai più piccoli con gare dedicate. Al termine delle premiazioni, pasta party per tutti i partecipanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
