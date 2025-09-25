La scuola e la guerra fra i temi del festival Aloice nella città dal 15 al 26 ottobre in parallelo alla festa del cinema di Roma

R oma, 24 set. (askanews) – Una coppia di assi del cinema, Daniel Day-Lewis e Robert De Niro, celebreranno il cinema con i ragazzi di Alice nella città, il festival per che si svolge parallelamente alla Festa di Roma, dal 15 al 26 ottobre. Un vero evento l’arrivo dell’attore britannico, che otto anni dopo il suo addio al cinema accompagnerà al festival il figlio Ronan, che presenterà il suo Anemone, di cui Daniel è protagonista. Al grandissimo attore britannico, tre volte premio Oscar, verrà consegnato un premio alla carriera e terrà anche una masterclass padre – figlio. Robert De Niro arriverà a Roma il 6 e 7 novembre, invece, per “Fuori sala”, il format ideato da Alice nella città che si svolge per un mese in vari luoghi di Roma. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - La scuola e la guerra fra i temi del festival "Aloice nella città", dal 15 al 26 ottobre in parallelo alla festa del cinema di Roma.

In questa notizia si parla di: scuola - guerra

"War on education", il doc sulla guerra della Russia alla scuola e cultura ucraina

“Passerò l’estate a scuola in memoria dei bimbi di Gaza, la guerra non avrà il sopravvento”: la protesta di un Dirigente

Troppo spazio alla storia dell’Occidente, no riforma voto in condotta e no al 4+2, gli Anarchici si organizzano. Valditara risponde: “La scuola è luogo di confronto, non di guerra”

Lunedì 22 settembre molti italiani, tra cui alcuni docenti del nostro istituto, hanno partecipato allo sciopero per Gaza e simbolicamente per tutti coloro che vivono il dramma di una guerra. Chi è rimasto a scuola ha voluto comunque condividere nelle classi le ra - facebook.com Vai su Facebook

Lezioni, inserimento, mensa. La guerra dichiarata della scuola italiana alla vita reale (di L. Varlese) - X Vai su X

Le donne in Iran e Afghanistan fra i temi del Meet Film Festival - Film brevi incentrati sulle condizioni delle bambine, ragazze e donne nella scuola, in famiglia e nella società, con opere come il docu- Secondo ansa.it

Festival dell’Ecologia integrale Relazioni Inseparabili, una scuola per la giustizia ambientale - A Trevignano Romano dal 5 al 7 settembre la Scuola Gea organizza dibattiti e formazione gratuita per giovani ecoattivisti ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it