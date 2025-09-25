La sannita Barbara cala il poker | ad un passo dai centomila euro di vincita
Tempo di lettura: < 1 minuto E’ ancora una volta Barbara di Guardia Sanframondi la protagonista de La Ruota della Fortuna. La sannita ha, tanto per restare in tema ‘gaming’, calato il poker di vittorie in altrettante puntate. Con i quasi 20mila euro messi in tasca questa sera, Barbara è arrivata ad una cifra davvero ragguardevole con i benefit di una crociera, una vacanza alle Maldive e una Fiat Panda nuova di pacca. Dopo una puntata passata a rincorrere, nel finale la guardiese ha conquistato l’accesso all’ultimo gioco (La ruota delle meraviglie) dove ha arrotondato con una nostalgica risposta sui Take That il suo già corposo cachet arrivando ad un totale che supera i 90milaeuro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
