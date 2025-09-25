La Sagra Malatestiana per i 200 anni del Lettimi | al Teatro degli Atti c' è Satie à la carte

Riminitoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le celebrazioni per il bicentenario dell’Istituto musicale Lettimi - oggi Conservatorio Maderna-Lettimi - proseguono venerdì 26 settembre (ore 18) al Teatro degli Atti con Satie à la carte. Cabaret, Sports e Cinema, un omaggio visionario, ironico e sensibile a Erik Satie, musicista francese. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

