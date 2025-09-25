La ruota della fortuna Barbara è la prima a vincere la Panda | record per lo show di Gerry Scotti
Serata storica negli studi del game show di Canale 5: Barbara vince per prima la Fiat Panda e conquista il pubblico, tra l'emozione e l'entusiasmo di Gerry Scotti. La puntata di mercoledì 24 settembre 2025 de La ruota della fortuna ha vissuto il suo momento più alto entrando direttamente negli annali del programma. Barbara, concorrente di Guardia Sanframondi (Benevento), ha infatti completato il gioco finale senza tentennare neppure un momento, arrivando là dove nessuno era ancora mai arrivato: a vincere la Fiat Panda, l'ambitissimo premio. Tra le urla di giubilo, della concorrente e del padrone di casa Gerry Scotti, la puntata si è conclusa con una vittoria che ha letteralmente infiammato lo studio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
